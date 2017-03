Saenden vreest weg langs B-veld

Archieffoto

WORMERVEER - Voetbalvereniging Saenden, dat achter station Wormerveer ligt, vreest de komst van een brede weg die langs een van de voetbalvelden komt te lopen. Voorzitter Ron Rijkers vertelt dat met name de hoekvlag van het B-veld in het geding is. ,,Als straks auto’s over de weg rijden, is het nemen van een hoekschop ondenkbaar. Spelers moeten eerst uitkijken voor het verkeer voordat ze de wedstrijd kunnen vervolgen.’’

Door Dorien Knijnenberg - 8-3-2017, 13:03 (Update 8-3-2017, 13:40)

De geplande verandering komt ten gunste van slechts een huis in natuurgebied het Guisveld. De vierhonderd leden tellende voetbalclub lijkt zich te moeten aanpassen.

Spoorbeheerder ProRail, die over de wegaanleg gaat, zegt dat het niet anders lijkt te kunnen. Een woordvoerder vertelt dat de veiligheid van de bewoners van de vrijstaande woning op het spel staat. De bewoners, Peter en Elly Krijt, bereiken nu hun huis nu via een onbewaakte spoorwegovergang ter hoogte van de Vestaflat aan de Wandelweg.

Volgens het echtpaar levert het soms levensgevaarlijke situaties op. ,,Zeker met mist is het moeilijk te zien of er treinen aankomen’’, vertelt Peter. Nu het treinverkeer toeneemt, wil het echtpaar op een andere manier om hun huis kunnen bereiken.

Prorail wilde de woningeigenaren eerst uitkopen, maar de onderhandelingen liepen spaak. ,,Van het bedrag dat ze boden, kunnen we niets vergelijkbaars - vrijstaand en met wijds uitzicht - terugkopen’’, verklaart Elly.

Het huis zit in dit speciefieke gedeelte van het Guisveld de enige woning aan de andere kant van het spoor. Het betekent dat speciaal voor dit huis een autoweg moet worden aangelegd. Nu ligt er een wandelpad, het Frans Marspad. Het plan is om tot aan het huis van de familie Krijt het pad te verbreden en verlengen, zodat ze er met de auto kunnen komen.

De KNVB vindt dat er straks te weinig ruimte zit tussen de weg en het voetbalveld. ,,Op z’n smalst is het is niet meer dan een halve meter’’, rekent Rijkers voor. ,,Als een speler uitglijdt, kan hij op de straatstenen terecht kunnen komen. Dat is onverantwoordelijk.’’ De voorzitter denkt dat misschien het B-veld kan opschuiven. In dat geval moet de sloot aan de andere kant van het veld deels worden gedempt. Het waterschap moet hiermee akkoord gaan.

De betrokken partijen praten binnenkort over een oplossing. Wethouder Jeroen Olthof schuift voor de gemeente Zaanstad - eigenaar van de voetbalvelden van Saenden - aan tafel. Ook Prorail is aanwezig bij het overleg.