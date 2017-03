Krommenies pakhuis wordt herbouwd in Wormerveer

WORMERVEER - Het van oorsprong Krommeniese pakhuis dat herbouwd wordt aan de Zaanweg 60 in Wormerveer wordt een gemeentelijk monument.

Dat hebben burgemeester en wethouders besloten. Het uit eind 17de of begin 18de eeuw daterende houten pakhuis stond oorspronkelijk aan de Zuiderhoofdstraat in Krommenie. Daar moest het in 2006 wijken. Het pakhuis werd gedemonteerd, opgeslagen en is inmiddels gerestaureerd en klaar voor herbouw.

gemeente Zaanstad Historische foto van het pakhuis in Krommenie.

De gemeente Zaanstad werkt actief mee aan het verplaatsen van panden met cultuurhistorische waarde. Voor het verplaatsen en herbouwen van dergelijke panden is een monumentenstatus noodzakelijk, omdat de gebouwen anders niet aan de eisen van het hedendaagse bouwbesluit zouden voldoen.