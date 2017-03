Geldwagen vast in berm in Westzaan

WESTZAAN - Een geldwagen is woensdagochtend van de berm geraakt op de Overtoom in Westzaan. Het voertuig kwam vast te zitten in de berm.

De brandweer en een bergingsdienst proberen de wagen weer op de weg te krijgen. Onduidelijk is hoe het voertuig van de weg kon raken.

De politie is ter plaatse om de geldwagen te beveiligen. De weg is afgesloten.