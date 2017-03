Vertraging dreigt, door wensen DZS

NECK -

Door Koos Reitsma - 7-3-2017, 17:12 (Update 7-3-2017, 17:12)

Voetbalvereniging DZS uit Neck heeft nog geen overeenstemming bereikt met de gemeente Wormerland over de inrichting van het nieuwe sportcomplex.

In Neck Zuid komen 63 woningen, en een nieuw sportcomplex voor korfbalvereniging WWSV, jeu de boules-vereniging Butje 13 en voetbalvereniging De Zwarte Schapen (DZS). Het liefst zou de gemeente het sportcomplex na de zomervakantie af hebben, om de verenigingen zo weinig mogelijk overlast te bezorgen. Maar het is de vraag of dat lukt.

Wethouder Kees van Waaijen hoopt dat vv DZS snel...