Marianne regelt ’t allemaal

Foto Dirk Jongejans Personal Organiser Marianne Winter uit Assendelft helpt je huis en leven op orde te krijgen.

ASSENDELFT - Marianne Winter regelde toch altijd alles al. Dus professional organiser was zo gek nog niet, toen zij toe was aan een nieuwe uitdaging tijdens haar carrière bij een financiële dienstverlener. Op zoek naar iets anders stuitte ze in 2015 op deze opleiding. Als gediplomeerd professional organiser helpt zij mensen om hun huishouden - en in het verlengde hun leven - weer op orde te krijgen. Begonnen voor ’Zaanse Vinex-vrouwen’ helpt zij nu door heel Noord-Holland vrouwen en gezinnen uit de rommel.

Door Ronald Massaut - 7-3-2017, 21:10 (Update 7-3-2017, 21:10)