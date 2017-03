Zaanse Loslaatdag, beetje ’Linda’, heel veel leven op orde

WORMERVEER - De Zaanse Loslaatdag is een initiatief van Marianne Winter, professional organiser, geïnspireerd op de Landelijke Loslaatdag. Maar landelijk of regionaal, loslaten is het begin van iets nieuws. Verschillende workshops gaan zaterdag 25 maart in de Groote Weiver in Wormerveer over loslaten van spullen en de soms verstikkende agenda.

Door Ronald Massaut - 7-3-2017, 17:08 (Update 7-3-2017, 17:08)

De Zaanse Loslaatdag is de regionale invulling van de landelijke evenknie. De dag combineert verschillende workshops die in het teken staan van loslaten; ’ontspullen’ en leven zonder afval. Ook zijn er ontspanningslessen in Yin yoga en hoofdmassage, nek-, schouder- en rugtherapie. Ook is er voetreflexmassage. Naast actieve workshops zijn in de Groote Weiver verschillende standhouders met passende producten, zoals Skin Care Assendelft en Marcha’s Waxmelts.

De Zaanse Loslaatdag is zo opgezet, dat bezoekers vooraf modules kunnen koppelen tot een persoonlijk programma. Kaarten via de website van Marianne Winter, www.maryregelthetwel.nl