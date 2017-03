Gedoe met rapporten, geen verkeerde informatie

ZAANSTAD - Het jongleren met rapporten over de levensvatbaarheid van de horeca in het cultuurcluster heeft er niet toe geleid dat de gemeenteraad op grond van verkeerde informatie heeft besloten.

Door Rob Swart - 7-3-2017, 17:05 (Update 7-3-2017, 17:05)

In een brief aan de gemeenteraad stelt wethouder Dick Emmer dat de raad op tijd wist dat er geen hoge opbrengst te verwachten is.

Er is verwarring over twee versies van het rapport van onderzoeksbureau Moerkerk die dezelfde datering hebben maar inhoudelijk verschillen. Sommige partijen in Zaanstad kunnen maar moeilijk geloven dat het...