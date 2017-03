Zaanse fotowedstrijd in stijl van Ed van der Elsken

Ed van der Elsken / Nederlands Fotomuseum Eén van de foto’s van Ed van der Elsken. De Beethovenstraat in Amsterdam in 1967.

ZAANDAM - In filmtheater De Fabriek in Zaandam zijn op 14 april drie films van de bekende fotograaf en filmmaker Ed van der Elsken te zien. Martijn Couwenhoven, programmeur van de maandelijkse kunstfilms, besloot hier een fotowedstrijd aan te koppelen voor professionele- en amateurfotografen uit de Zaanstreek. Wie kan de Zaankanter anno 2017 het beste vastleggen in de stijl van Van der Elsken?

Door Joëlla Angenentj.angenent@hollandmediacombinatie.nl - 7-3-2017, 15:45 (Update 7-3-2017, 15:45)

„Ed van der Elsken staat bekend om zijn straatfotografie. Hij wist het straatleven uit de jaren vijftig, zestig en zeventig in allerlei landen als geen ander weer te geven. Omdat in het Stedelijk Museum in Amsterdam tot eind mei een overzichtstentoonstelling van zijn werk te zien is, leek het me leuk om een paar van zijn films te vertonen in De Fabriek”, legt Couwenhoven uit.

„Aan de kunstfilms die ik programmeer, koppel ik altijd een tentoonstelling in Café Fabriek. In het begin werden deze exposities door sommige professionele kunstenaars wat sceptisch ontvangen, maar inmiddels vragen ze me zelf of ze er kunnen hangen.”

De programmeur start nu voor het eerst met een fotowedstrijd voor de tentoonstelling bij de films van Van der Elsken. „Iedereen kan foto’s insturen. Die kunnen met een professionele camera gemaakt zijn, maar ook met een mobiele telefoon. Als ze maar op een formaat van 50 bij 75 centimeter afgedrukt kunnen worden”, vertelt hij. Het is de bedoeling dat de Zaankanter van nu in beeld wordt gebracht, dus geen molens of fabrieken. „Van der Elsken fotografeerde bijna alleen maar mensen, dus daar ben ik nu ook naar op zoek voor deze tentoonstelling.”

Fotografen of fotografieliefhebbers die mee willen doen kunnen woensdag meteen inspiratie opdoen tijdens het Fluxus Open Fotocafé over straatfotografie van 19.30 tot 22 uur bij Fluxus aan de Klaas Katerstraat 7b in Zaandam. Hier praat fotograaf Friso Kooijman, gespecialiseerd in straatfotografie, over zijn werk.

Meedoen?

Meedoen aan de fotografiewedstrijd? Mail dan voor 28 maart maximaal drie foto’s naar Elsken@martijncouwenhoven.nl. Wanneer één of meer van uw foto’s geselecteerd worden, moet dat werk zelf aangeleverd worden op een formaat van 50 bij 75 centimeter.