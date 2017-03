Voorzitter Zaandams dierenasiel: 'Afgelast bezoek Wilders is triest voor democratie'

ZAANDAM - Louise Verra, de bestuursvoorzitter van Zaanse Stichting Dierenzorg in Zaandam, zegt het jammer en 'triest voor de democratie' te vinden dat ze het bezoek van Geert Wilders, Dion Graus en Vicky Maeijer van de PVV van donderdag moest afgelasten. "Het was een werkbezoek waarin we het zouden hebben over de dieren. Maar als onze medewerkers op straat stevig worden aangesproken en we via de e-mail en op sociale media worden overspoeld met commentaar, is het einde zoek. Dit willen we onze mensen niet aandoen."

7-3-2017