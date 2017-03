Haarlemmer betrapt met drugs in auto in Zaandam

Foto: archief

ZAANDAM - Een 32-jarige Haarlemmer is in de nacht van maandag op dinsdag opgepakt in Zaandam. De politie vond drugs in zijn auto.

Agenten controleerden het voertuig rond 00.30 uur op de Kepplerstraat in Zaandam. In de auto werden zakken met wit poeder gevonden, het bleek om drugs te gaan.

De bestuurder uit Haarlem werd opgepakt, maar deze verzette zich. Uiteindelijk kon hij naar het politiebureau worden overgebracht voor verhoor.

De politie stelt een onderzoek in naar de herkomst van de drugs.