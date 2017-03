Leerlingenvervoer Oostzaan te ruim vergoed

OOSTZAAN - Het is nog maar de vraag of Oostzaners die dit jaar rekenen op vergoeding voor leerlingenvervoer, dat volgend jaar ook nog kunnen doen.

Door Dominic Schijven - 7-3-2017, 10:01 (Update 7-3-2017, 10:36)

Oostzaan past de regeling leerlingenvervoer ’te ruimhartig’ toe, blijkt uit een zogeheten rechtmatigheidsanalyse van de Oostzaanse dossiers. Dat houdt in dat in een aantal gevallen leerlingenvervoer vergoed wordt, terwijl een andere optie voorhanden is.

,,Ruimhartig betekent hier niet per definitie dat er te veel gebruik gemaakt wordt van leerlingenvervoer. Het kan ook betekenen dat ouders bijvoorbeeld geholpen kunnen...