Rol vol extremen voor Reinout Bussemaker in ’Hedda Gabler’

Foto Jenneke Boeijink Reinout Bussemaker in zijn kostuum voor Hedda Gabler. Bekijk Fotoserie

ZAANDAM - Acteur Reinout Bussemaker uit Wormer is weer terug in het theater na een pauze van anderhalf jaar. Donderdag is hij te zien als Eilert Lövborg in de voorstelling ’Hedda Gabler’ in het Zaantheater. Het stuk is tot half mei in verschillende Noord-Hollandse theaters te zien.

Door Joëlla Angenentj.angenent@hollandmediacombinatie.nl - 6-3-2017, 17:04 (Update 6-3-2017, 17:04)

Hij zit al meer dan dertig jaar in het vak en heeft tientallen films en series op zijn naam staan. Dat Reinout Bussemaker uit Wormer ook jarenlang in zo’n twee a drie toneelstukken per jaar...