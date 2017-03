Yad Vashem medaille voor elf Assendelvers

HOMBURG, BART Het oorlogsmonument in Assendelft.

ASSENDELFT - Elf Assendelvers zullen op 16 maart postuum worden geëerd met de Yad Vashem onderscheiding van de staat Israël.

Zij hielpen Joodse landgenoten uit handen van de nazi’s te blijven, door hen onderduik te verlenen. Het gaat om de families Jacob Brinkman en Huiberdina van den Berge; Willem Hendrik de Vries en Marritje Bouwens en de vader van Willem Hendrik, Johannes Jurgen de Vries; Petrus Jacobus Tambach en Maria Anna Heijne; Nicolaas Winter en Bavonia Boon; Everhard (Anton) Keet en Theodora Geerdes. Nazaten van hen nemen de medaille en oorkonde in ontvangst. De kleindochter van Johan Schoone en Gerritje van ’t Veer deed dat al vorig jaar in Stockholm.

Het maken van een film door Monumenten Spreken over het verzet in Assendelft was jaren geleden de aanleiding om de Yad Vashem onderscheiding aan te vragen.

Tijdens de plechtigheid in de St. Odulphuskerk spreekt burgemeester Vreeman, dragen basisschoolleerlingen gedichten voor, wordt muziek van de Pools-Joodse componist Lewandowski ten gehore gebracht en is ook de film te zien.