Zaandammer aangehouden voor inbraak bij bedrijf

ZAANDAM - Een 22-jarige Zaandammer is zondagavond aangehouden op verdenking van een inbraak in een bedrijf aan de Sluispolderweg in Zaandam.

Rond kwart over tien kreeg de politie een melding van een inbraak bij een bedrijf aan de Sluispolderweg. De politie kon duidelijk zien dat er was ingebroken, maar er was niemand meer in het gebouw.

Bij een zoektocht in de omgeving trof de politie de 22-jarige Zaandammer aan. Hij had geen jas aan, maar droeg wel handschoenen. De man kon zich niet legitemeren en had geen duidelijke verklaring voor zijn aanwezigheid. Hierop is de Zaandammer aangehouden.