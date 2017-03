Tweehonderd hardrijders op de bon in Zaandam

ANP XTRA

AMSTERDAM - Bij een snelheidscontrole op de Koningin Julianaweg in Zaandam heeft de politie zondagochtend 204 hardrijders bekeurd.

In totaal werd de snelheid van 1.290 voertuigen gemeten. De hoogst gemeten snelheid was 90 km per uur. De eigenaren van de voertuigen krijgen een beschikking toegestuurd. Bij het meten van de snelheid werd gebruik gemaakt van een onopvallende radarauto.