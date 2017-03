Het duistere geheim van de VDP-lijsttrekker

Burhan Gökalp in zijn kantoor, omgeven door posters en flyers van zijn VDP.

ZAANDAM - De Zaandammer Burhan Gökalp, die met zijn Vrije Democratische Partij Nederland (VDP) aan de verkiezingen meedoet, blijkt in 1990 te zijn veroordeeld wegens doodslag. Hij stak zijn schoonzuster neer.

Door redactie Zaa - 6-3-2017, 7:33 (Update 6-3-2017, 7:33)

De Verenigde Democratische Partij (lijst 28) is met een weinig succesvolle verkiezingscampagne bezig. De partij doet slechts in twee kieskringen (Noord-Holland Noord en Den Haag) mee. Er staat er maar één kandidaat op de lijst: de 54-jarige Burhan Gökalp uit Zaandam. Bovendien is deze meteen na de start van de campagne...