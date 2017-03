Klein maar fijn in Honig Breethuis

Foto Dirk Jongejans Ingrid Pijl en Humphrey Bennett.

ZAANDIJK - 'Ontmoetingen in papier en brons' is de titel van de tentoonstelling die vanmiddag officieel werd geopend met een toast door genodigden en vrijwilligers van het Honig Breethuis. ’Klein maar fijn’ zou ook een passende titel zijn geweest voor de expositie in het kabinet van het 18-eeuwse voorname koopmanshuis.

Door Peter Roggeveen - 5-3-2017, 20:47 (Update 5-3-2017, 20:48)

In het knusse kabinet zijn tekeningen te zien van Humphrey Bennett en bronzen beeldjes, keramiek en terracotta van Ingrid Pijl. Beiden zijn als docent verbonden aan de Gooise Academie voor Beeldende Kunsten...