Massada verbindt na 40 jaar nog steeds met muziek

Foto Dirk Jongejans Massada in de uitverkochte zaal.

ZAANDAM - Eind jaren ’70 stonden jonge Molukkers lijnrecht tegenover de Nederlandse overheid. Ze grepen naar geweld om hun punt te maken: het recht op een onafhankelijke republiek. Bandleider Johnny Manuhutu maakte destijds heel andere keuzes. Hij wilde juist verbinden met zijn muziek, en met zijn band Massada wist hij een groot en breed publiek te bereiken.

Door Herman te Loo - 5-3-2017, 15:46 (Update 5-3-2017, 15:46)

Afgelopen zaterdag in De Flux in Zaandam bleek dat die gedachte na ruim veertig jaar nog steeds typerend is voor de Molukse band. De uitverkochte...