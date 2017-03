CDA kiest voor Heemskerkoptie

Foto Dirk Jongejans Een bezoeker discussieert met de CDA over de A8-A9 verbinding.

KROMMENIE - CDA Zaanstad is voor de zogeheten Heemskerkvariant om de A8-A9 te verbinden. Dat maakte fractievoorzitter Marc Wit duidelijk afgelopen zaterdagmiddag bij een CDA-bijeenkomst in De Pelikaan in Krommenie over hoe de rijkswegen A8-A9 het beste verbonden kunnen worden.

Door Dominic Schijven - 5-3-2017, 13:42 (Update 5-3-2017, 13:42)

De Heemskerkvariant is de meest ’gezonde’ optie, vindt Wit. De Heemskerkvariant is een snelweg vanaf de A8 met twee keer twee rijstroken die aansluiten op de A9 bij de bestaande afslag Heemskerk. Daarmee belast je de gezondheid in Krommenie niet verder door...