’Zuideinde’ Wormerveer maakt zelf bouwplan

WORMERVEER - ’Werkgroep Zuideinde Wormerveer hoogbouwvrij’ heeft een alternatief bouwplan gemaakt voor de eigen buurt, dat donderdag wordt gepresenteerd in De Klok. Een opmerkelijk initiatief, want de beoogde bouwlocatie aan het Zuideinde en Celebesstraat is niet hun eigendom.

Door José Pietens - 5-3-2017, 9:47 (Update 5-3-2017, 10:26)

KPO Ontwikkeling uit Zaandam presenteerde vorig jaar een plan voor het terrein met de hallen van de WAM, de Wormerveerse Aannemingsmaatschappij. De ontwikkelaar geeft het buurtplan weinig kans van slagen. „Wij hebben de bouwvergunning al bijna binnen”, zegt Cees van der Meer van KPO...