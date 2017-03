Automobilist raakt zwaargewond bij frontale aanrijding met boom langs N246 in Westzaan

WESTZAAN - Een automobilist is in de nacht van zaterdag op zondag omstreeks 4.00 uur zwaargewond geraakt bij een frontale aanrijding met een boom langs N246 in Westzaan.

De automobilist verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en miste hierdoor de bocht ter hoogte van het Guispad. Hierdoor schoot hij rechtdoor en reed hij frontaal tegen de boom aan. Door de hoge snelheid is de auto total loss.

Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Een deel van de N246 was door het ongeval enige tijd afgesloten voor verkeer.