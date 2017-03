Postbezorger tegen hoofd geslagen met portiek van eigen bus in Krommenie

KROMMENIE - Een postbezorger is afgelopen woensdag door een voorbijganger mishandeld op de Ruimtevaartlaan in Krommenie. De postbezorger werd met de portier van zijn bus tegen het hoofd geslagen na een conflict.

Door Internetredactie - 4-3-2017, 19:39 (Update 4-3-2017, 19:41)

De postbezorger wilde net wegrijden toen hij post had opgehaald. De politie is opzoek naar de dader en zoekt getuigen, zo is zaterdag bekendgemaakt.