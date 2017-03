Jubileum en reünie voor Reisclub Sauerland

Eigen foto Greetje Jagt-Koele, organisator van de reizen naar Sauerland.

OOSTZAAN - De Reisclub Sauerland - voortgekomen uit de lezersreizen van eerder dagblad De Typhoon en de Nieuwe Noordhollandse Courant (NNC), viert donderdag het 25 jarig bestaan. Er is een reünie in de kantine van voetbalvereniging RCZ in Zaandam.

Door Ronald Massautr.massaut@hollandmediacombinatie.nl - 3-3-2017, 22:06 (Update 3-3-2017, 22:06)

Initiatiefnemer van de reisclub is Greetje Jagt-Koele, dochter van Ab Koele, die namens De Typhoon, voorloper van Dagblad Zaanstreek, lezersactiviteiten organiseerde. Zo werd in 1970 begonnen met busreizen naar Sauerland. De Sauerlandreizen waren destijds enorm populair bij de lezers. Complete gezinnen gingen mee. Na zijn overlijden zette dochter Greetje, die als tienermeisje al meeging, in 1992 als privé-persoon de organisatie voort.

Jammer

„Na het overlijden van mijn vader was de Sauerlandreis voor veel vaste deelnemers niet meer hetzelfde. Na een tijdje kwam er de klad in. Lezers van de krant vonden dat jammer en vroegen of ik ze in de gedachte van mijn vader als privépersoon opnieuw wilde organiseren. Alle contacten had ik nog, want ik bleef zelf wel terugkomen in het Sauerland. Zo zijn we in 1992 weer van start gegaan. Ik heb het nog even nageteld; in de afgelopen vijf jaar zijn er precies 799 mensen een week op vakantie geweest met de reisclub”, vertelt zij.

Echter, vooral de laatste vijf jaar neemt de belangstelling af. „Oudere Sauerlandgangers werden te afhankelijk van hulp om nog zelfstandig mee te gaan. De jaren daarvoor was de deelname wisselend, maar de bus kwam altijd wel vol”, kijkt Greetje terug. Vier jaar geleden stond zij daarom op het punt om ermee te stoppen, maar er kwamen toch weer nieuwe deelnemers. Al was ook deelname vorig jaar beperkt, als er weer een twintigtal deelnemers zijn, gaat de Reisclub Sauerland ook in 2017 weer in voor- en najaar een week op vakantie. Inclusief sjoelbak met vele prijzen.

Familie

„Het is door de jaren heen een grote familie geworden en daar zeg je geen ’nee’ tegen.”

Donderdag 9 maart is er van 14 tot 16 uur een reünie voor iedereen die ooit met de reisclub Sauerland op vakantie is geweest in de kantine van voetbalclub RCZ op sportpark Jagersveld in Zaandam, tegenover de remise van Hellingman.