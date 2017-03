’Kerkorgel’ Dub de Vries

Foto Wim Egas Dub de Vries: „Ik noem mijzelf geen organist, maar ’bespeel het orgel’.’’

ZAANDAM - Allemaal hebben ze wel een mening over organist, arrangeur, talentontdekker Dub de Vries (73). Vakbroeders roemen zijn professionaliteit. Voor talentvolle musici is hij een vaderfiguur, voor kerkgangers hun muzikale voorganger. En dan is er ook nog de jaloezie van het conservatoriumgilde, die hem wel een ’amateur’ noemen. Graag was ook Dub de Vries naar het conservatorium gegaan, maar ’dat zat er bij ons thuis niet in; je moest werken’. „Dat ik uiteindelijk toch tot hier ben gekomen, het zal zo voorbestemd zijn. Ik neem het leven zoals het komt. Een goed leven.”

Door Ronald Massaut - 3-3-2017, 22:04 (Update 3-3-2017, 22:04)