Luxe schoolverzuim meestal onbestraft

ZAANSTAD - Vierentwintig ouders van leerplichtige kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs in Zaanstad, Oostzaan en Wormerland hebben vorig schooljaar een proces verbaal gekregen omdat zij hun kinderen uit ’luxe’ lieten verzuimen. Dat is maar een klein deel van de 85 geregistreerde gevallen.

Door Rob Swartr.swart@hollandmediacombinatie.nl - 3-3-2017, 21:52 (Update 3-3-2017, 21:52)

Luxe verzuim is de term die leerplichtambtenaren gebruiken voor extra verlof waarvoor de school geen toestemming geeft.

Dat staat in het jaarverslag voor leerplicht van de drie gemeenten.

Het luxe verzuim is maar een fractie van het totaal aantal gevallen...