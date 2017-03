Bewoners uiten hun zorgen over initiatief theehuis

NECK - Bewoners van de Zwarteweg en omstreken maken zich zorgen over het plan van vader en zoon Kwantes om bij de jachthaven een theehuis te openen.

Door Koos Reitsma - 3-3-2017, 18:32 (Update 3-3-2017, 18:32)

Ze zeggen niet per se tegen te zijn, maar vrezen overlast en hebben dat deze week aan de politiek in Wormerland kenbaar gemaakt. Het eerste zorgpunt van de bewoners betreft de wens van de initiatiefnemers om ook licht-alcoholische dranken te mogen schenken. Het theehuis zou erdoor in een soort kroeg kunnen veranderen met luidruchtige bezoekers....