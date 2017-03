Fijnstof meten in Wormer, of niet?

WORMER - De gemeenteraad van Wormerland sprak deze week uitvoerig over het meten van de luchtkwaliteit, maar kwamen er niet uit of zelf meten wel zo noodzakelijk is. Aanleiding voor de discussie was een vraag van raadslid Ronald Hendriks (VLW) over de situatie bij de Noordweg, waar extra verkeersdrukte wordt verwacht als volgend jaar de Zaanbrug wordt vervangen.

Door Koos Reitsma - 3-3-2017, 18:31 (Update 3-3-2017, 18:31)

Acht vragen en antwoorden over of het zin heeft om zelf te meten.

Het RIVM heeft rekencijfers over luchtkwaliteit in Wormerland. Waarom zou je meten?

De...