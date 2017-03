Minister Schultz op bezoek in Zaanstreek

ZAANDAM - Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu komt dinsdag 7 maart op bezoek in Zaandam.

3-3-2017

Schultz van Haegen gaat in gesprek met ondernemers over de bereikbaarheid van de Zaanstreek en de economische gevolgen daarvan. Het kabinet trekt voor de regio Amsterdam 200 miljoen euro extra uit om de bereikbaarheid in de regio te vergroten. De minister is benieuwd waar het geld naar toe moet, volgens ondernemers en klanten in de Zaanstreek.

Ze gaat ’s middags om twee uur eerst in gesprek met ondernemers bij straatmeubilairbedrijf Erdi. Kandidaat voor de Tweede kamer Barbara Visser van de VVD en wethouder Dennis Straat van Zaanstad zijn hierbij aanwezig. Daarna gaat Schultz in gesprek met klanten van het BP-tankstation bij de Coentunnel langs de A8 bij Oostzaan. Zij zal daar rond vier uur zijn.