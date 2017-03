Onhaalbaar viaduct Krommenie wordt toch verder onderzocht

HAARLEM - Een weg op palen door Krommenie heen is politiek en maatschappelijk kansloos, maar toch laat provinciebestuurder Elisabeth Post (VVD) dit idee voor de verbinding A8-A9 nog niet los.

3-3-2017

De steun voor het viaduct-idee bleek donderdagavond vrijwel nihil in het provinciebestuur. ,,Een vreemd plan, dat niet op draagvlak kan rekenen’’, oordeelde de ene na de andere fractie donderdagavond in het Haarlemse provinciehuis.

Daarmee is deze zogenoemde nulplusvariant gesneuveld als alternatief voor de A8-A9-verbinding dwars door de polder. Dat plan, waarbij nieuw asfalt groene polders en de Stelling van Amsterdam danwel de Heemskerkse golfbaan doorkruist, stuit ook op veel bezwaren en is bovendien niet zeker uitvoerbaar. Zo hangt het oordeel van Unesco als een dreigend zwaard van Damokles boven de Heemskerkvariant.

Toch wil Elisabeth Post wil geen pogingen doen om alsnog tot een haalbaar alternatief voor het polderasfalt te komen. Veel partijen - alle behalve VVD en CDA - hechten wel aan zo’n haalbaar alternatief. En ze zijn er niet van overtuigd dat bijvoorbeeld een ondertunnelde weg door Krommenie of een 80km-weg eromheen echt niet haalbaar zijn.

Maar Gedeputeerde Staten kiest ervoor om door te gaan met het onderzoek naar de drie bestaande varianten: Nulplus door Krommenie en de Golfbaanvariant danwel de Heemskerkvariant door de polder. Pas als daaruit blijkt dat de polderopties afvallen, wordt er eventueel weer gekeken naar nieuwe alternatieve oplossingen.

Terwijl de opvatting over Nulplus dus duidelijk zijn, bleek er nauwelijks iets van een voorkeur voor de Golfbaan- danwel de Heemskerkvariant. Daarvoor wacht men rustig de nadere onderzoeken naar de verkeerseffecten, de milieu-effecten en de kosten af.

Vooral de Golfbaanvariant is omstreden. De IJmondgemeenten zijn voor ’Heemskerk’, de golfbaan zelf vanzelfsprekend ook en de actiegroep ’Houd de Broekpolder leefbaar’ heeft in korte tijd al 1350 handtekeningen tegen de Golfbaanvariant verzameld.

De keus hangt ook af van geld, maar het lastige is dat nog niet bekend is hoeveel geld er precies is. Tot nu toe wil het rijk niet meebetalen.

,,We moeten toch opnieuw gaan praten met het rijk over een bijdrage’’, zei Tijssens (D66) donderdag. ,,Anders moeten we straks tegen de Broekpolder zeggen, sorry ’t was te duur, en we hebben onze nek niet uitgestoken.’’ Maar dat is volgens Post op dit moment zinloos. Eerst moet er een keuze worden gemaakt, pas daarna gaat ze naar Den Haag.