Schiphol is weer onderwerp aan de Zaan

ZAANSTAD - Vliegtuiglawaai en kerosinedamp, maar ook banen, ze staan na langdurige afwezigheid weer op de agenda van de Zaanse politiek.

Door Rob Swart - 2-3-2017, 23:26 (Update 2-3-2017, 23:26)

SP, GroenLinks en Christenunie kwamen donderdagavond naar het Zaanstad Beraad met het voorstel het weer eens over Schiphol te hebben. Die partijen horen klachten over lawaai van vliegtuigen en maken zich zorgen over fijnstof in de lucht, maar missen dat daarover in de raadszaal gesproken wordt. Eigenlijk weten zij niet eens wat wethouder Dick Emmer doet, in de regionale overleggroep waarvan...