Emmer zoekt route uit van horecarapport

ZAANSTAD - Wethouder Dick Emmer laat precies uitzoeken hoe het kan dat een verkeerde versie van de exploitatieprognose voor de horeca van het cultuurcluster bij de raadsleden terecht is gekomen.

Door Rob Swart - 2-3-2017, 18:09 (Update 2-3-2017, 18:09)

Dat schrijft Emmer donderdag in een brief aan de gemeenteraad. Daarin laat hij de raad nogmaals weten dat hij tot afgelopen dinsdag niet heeft geweten van het bestaan van twee versies van het rapport. ,,Vanzelfsprekend wil ik u als raad goed en adequaat informeren. Ik heb opdracht gegeven alle feiten over de totstandkoming en verspreiding van het rapport op een rij te zetten. ’’ Emmer verwacht volgende week helderheid te kunnen verschaffen over wat er mis is gegaan. Dat beide rapporten dezelfde datum dragen is in elk geval een van de oorzaken.

Voor het besluit over het cultuurcluster is het volgens Emmer niet van belang geweest. ,,De verschillen tussen beide versies van het rapport van Moerkerk Advies hebben overigens niet geleid tot verschillende conclusies. In het raadsvoorstel staat een conclusie over de levensvatbaarheid van een horecafunctie in het cultuurgebouw. Deze conclusie is gebaseerd op de exploitatieprognose uit de definitieve versie.’’