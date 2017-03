Zaanse Zara zet zachtjes deuren open

Foto Dirk Jongejans De eerste klanten van de nieuwe Zaanse Zara.

ZAANDAM - ,,Ik ben verliefd op Zara’’, bloost Ulfet Erbas (36). Ze verstuurt jaloersmakende appjes naar haar vrienden, dat ze vlak voor de opening voor de poorten staat van de nieuwe Spaanse modetrots van Zaandam. De lichtgevende glazen kledingkast van ruim 4000 vierkante meter van de Zaanse Zara is vanochtend geopend aan de Gedempte Gracht op de plaats van de oude Vroom en Dreesmann.

Door Dominic Schijven - 2-3-2017, 15:36 (Update 2-3-2017, 15:36)

Erbas behoort tot het eerste groepje dat op de opening wacht van het lichtgevende glazen pand. Geen toeters en bellen, want Zara vindt dat niet bij het ’chique’ merk passen. De aanloop naar de opening was geruisloos met weinig reclame vanuit Zara zelf. Als een van de snelst groeiende bedrijven van Europa is Zara zo groot dat het bedrijf het niet van publiciteit hoeft te hebben. ,,Wij zijn low-profile’’, zegt communicatiebaas Anne-Marie Mengé van Zara Benelux. ,,En daarom geen foto’s van binnen’’, voegt ze toe.

Super modieus

De stille toon vanuit Zara viel ook Erbas op. Ze is er niet minder fan door. ,,Zara is echt een aanwinst voor Zaandam. Het is een van de meeste gewilde zaken van Europa.’’ En Erbas kan het weten, zij volgt mode op de voet. ,,Ze lopen écht voor. Ze zijn super modieus.’’

Maar het is vooral praktisch belangrijk voor de Zaanse. ,,Amsterdam is toch ver, je kan er moeilijk parkeren en het is druk. Dat is zeker lastig met kleine kinderen.’’ Het praktische onderschrijft de 17-jarige Chayenna Latoya. ,,Eindelijk.’’ Nu hoeft ze geen wereldreis meer te maken voor haar favoriete winkel. ,,Nu is hij lekker dichtbij. Ik ben er echt blij mee. Het is echt mijn kledingstijl. Beetje chic, beetje stoer, super mooi.’’

De eerste winkelrekken bij de entree zijn vooral gekleurd met rode voorjaarskleding. Niet echt Erbas’ kleur, geeft ze aan. ,,Ik vind dieprood mooi hoor. Maar het is een warme kleur, meer voor de herfst of winter. Nu is meer de tijd voor pastelkleuren. Roze, beige of licht paars.’’

De nieuwe modezaak heeft beneden de damesafdeling, boven kunnen de kinderen en de heren terecht. ,,We hebben brede collecties, die vier keer per week worden aangevuld’’, zegt Mengé van Zara Benelux.

Witte plafonds en muren met veel felle lampen tekenen het interieur. ,,Dat licht vind ik wel fijn’’, zegt Jeanette Zoutendijk, die even een kijkje is komen nemen, samen met haar moeder Tineke. ,,Zo kan ik goed de kaartjes lezen.’’ Wat ze leest op de prijskaartjes valt haar mee. Het koppel vindt het pand vooral een verademing. ,,Het is wel een verrijking. Het was eerst zo oubollig wat hier stond.’’

Ondanks de stille opening wippen nieuwsgierige mensen al snel massaal binnen. Het begint te bruisen. Margreet Helmerich is zo’n spontane bezoeker. ,,Het is mooi breed opgezet’’, vindt ze over het gebouw. Ze weet niet of de inhoud ook voor haar is. ,,Die is misschien meer voor de jongelui.’’