Brand in woning Krommeniedijk

Foto: WFV Bekijk Fotoserie

KROMMENIE - In een vrijstaande woning aan de Krommeniedijk in Krommenie is donderdagmiddag brand uitgebroken. De brandweer had de brand snel onder controle.

Er is opgeschaald naar ’grote brand’. Onbekend is of er nog personen in het pand zijn. De bovenetage van de woning stond in brand.

De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland laat via Twitter weten dat de uitslaande brand onder controle is. Er is geen sprake van rookoverlast voor de buurt.