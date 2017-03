Wilders komt naar Zaandams asiel

Foto AFP Geert Wilders twee weken geleden in Spijkernisse.

ZAANDAM - PVV-leider Geert Wilders komt donderdag 9 maart langs bij Zaanse Stichting Dierenzorg in Zaandam.

Door Van onze verslaggever - 2-3-2017, 14:12 (Update 2-3-2017, 14:12)

Dat meldde Wilders donderdag op zijn Facebookpagina met daarbij de kreet: ’De PVV heeft hart voor dieren!’ De PVV-leider komt samen met Dion Graus en Vicky Maeijer.

„We zijn benaderd door Dion Graus met de vraag of ze langs mochten komen”, legt een medewerker van Zaanse Stichting Dierenzorg uit. „Dion Graus heeft ervoor gezorgd dat er nu dierenpolitie is. Daar werken we veel mee samen. Daarom vinden we het prima dat hij en Wilders een bezoekje komen brengen.”

Het is volgens de medewerker de eerste keer dat politici bij hen campagne komen voeren. „Dit heb ik de afgelopen dertig jaar in ieder geval nog nooit meegemaakt.”

Wilders maakte woensdag bekend weer het land in te gaan. Vorige week donderdag stopte hij zijn publieke verkiezingscampagne namelijk vanwege veiligheidsrisico’s. Een agent uit het beveiligingsteam rond Wilders zou loslippig zijn geweest over zijn werkzaamheden. ,,De kiezer wil ons zien en wij de kiezer ook!’’ aldus Wilders.