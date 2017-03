Piet Boon kiest eieren voor geld

OOSTZAAN - De strijd aangaan met de gemeente kost alleen maar heel veel tijd en geld. Daarom kiest ontwerper Piet Boon eieren voor z’n geld als het gaat om zijn wens om twee woningen te bouwen aan de Heul in Oostzaan.

Door Dominic Schijven - 1-3-2017, 22:03 (Update 1-3-2017, 22:12)

Piet Boon probeert daar al tien jaar twee woningen te bouwen. De bouwaanvraag verzandde in gesteggel tussen hem en de gemeente.

Volgens het plan van Piet Boon zou een van de twee woningen buiten het bouwvlak vallen, waar gebouwd mag worden volgens het agrarische bestemmingsplan. De aanvrager hield vol dat de gemeente toezeggingen gedaan had dat hij er één binnen en één buiten kon bouwen.

De kwestie kwam voor de gemeenteraad. Op de valreep besloten Piet Boon en de gemeente opnieuw om de tafel te gaan. Nu gaat Piet Boon twee woningen bouwen binnen het toegestane bouwvlak.

Een compromis, bekent directeur Rob Eijkelenkamp van Piet Boon. Hij kon meegaan met de wens van de gemeente of de strijd aangaan. ,,Dat kost zo weer twee jaar tijd en moeite. In die tijd staat niets op die grond. Soms kun je beter pragmatisch zijn.’’ De verstandhouding is nu goed, zegt Eijkelenkamp. Hij hoopt dat de zaak over een maand of zes definitief afgehandeld is.