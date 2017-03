’Als molletjes in hun holletjes’

Pascal Fielmich. Wijkagent Jan Swart spreekt bezorgde Oostzaners toe.

OOSTZAAN - Er wordt een klein gaatje geboord in het slot en daarna een schroef erin gedraaid. Het cilinder van het slot wordt er zo uitgetrokken met gereedschap, dat bij iedere bouwmarkt verkrijgbaar is. Dertig seconden en de inbreker is binnen.

Door Dominic Schijven d.schijven@hollandmediacombinatie.nl - 1-3-2017, 22:01 (Update 1-3-2017, 22:14)

Inbrekers hebben Oostzaan ontdekt

Het is vaak een fluitje van een cent voor een inbreker om binnen te komen. Maak het ze niet gemakkelijker door onachtzaam de deuren niet goed op slot te draaien, ramen open te houden of kliko bakken zo neer te zetten dat de inbreker eenvoudig naar binnen kan klimmen.

Dat was de kern van de boodschap van wijkagent Jan Swart, slotenmaker Maarten Deijmann van IJzerhuis, Marc Schurer van het gelijknamige beveiligingsbedrijf en burgemeester Rob Meerhof van Oostzaan.

Die spraken woensdagavond in de Kunstgreep in Oostzaan ruim vijftig ongeruste Oostzaners toe over de recente inbraakgolf in de gemeente. Die is in 2016 met 42 inbraken bijna verdubbeld ten opzichte van de 25 het jaar daarvoor. Dit jaar is het ook weer goed raak. ,,Afgelopen week waren er vijf inbraken. De meeste inbraken vinden plaats op vrijdag of zaterdag’’, zei Swart.

Rolluiken

Het advies van goed de deuren op slot draaien kwam niet bij alle bezoekers binnen. ,,Wat doen jullie aan het gevoel van onveiligheid? Ik doe steeds mijn rolluiken dicht. Als iedereen dat doet krijg je een straat met molletjes in hun holletjes. Dan wordt u burgemeester molshoop’’, richtte een bezorgde bewoonster zich tot burgemeester Meerhof.

,,,Er is geen absolute veiligheid’’, reageerde hij. ,,Die illusie moeten we niet hebben.’’ Wijkagent Swart viel hem bij. ,,Wat we wel kunnen doen is de cijfers omlaag krijgen.’’ Inwoner Gré de Graaf onderschreef het onveilige gevoel, maar had allang zelf een oplossing bedacht. ,,Ik heb een hond. Dat schrikt af. Een inbreker neemt geen risico.’’

Het helpt volgens Oostzaners niet dat sommige straten pikdonker zijn door aanhoudende problemen met de lantaarnpalen en dat sommige sloten van huizen bijna prehistorisch zijn. ,,Sommige huizen zijn zo oud als ik ben, en ik kom uit 1948’’, grapte bestuurslid Wim van de Bosch van de Woningbouw Vereniging Oostzaan.

Als dieven in de Oostzaanse nacht

Inbrekers hebben Oostzaan ontdekt. In 2016 waren er maar liefst 42 inbraken in Oostzaan. Van 2013 tot en met 2015 waren er steeds afwisselend 25 en 24 inbraken per jaar. ,,Het is bijna een verdubbeling van het aantal inbraken’’, zegt Roderick de Veen van de Politie.

Februari blijkt een populaire maand. Afgelopen maand waren 11 inbraken in Oostzaan, dat waren er 7 vorig jaar in dezelfde maand. In januari was het aantal inbraken zowel dit jaar als vorig jaar 3.

,,Februari wintersportmaand’’, verklaart De Veen de vele inbraken in die maand. Dan zijn veel mensen weg en kan de inbreker toeslaan. ,,Gelegenheid maakt de dief’’. Oostzaan is populair onder de boeven. Het is op veel plaatsen donker. ,,Niet iedereen heeft een buitenlamp.’’ En het dorp ligt bij veel uitvalswegen naar de snelweg. De dieven kunnen zo in de nacht verdwijnen.

Volgens de politie is er binnen Oostzaan geen ’favoriete’ buurt voor de inbrekers. Er zijn de laatste jaren veel woonwijken bijgekomen in het dorp, maar de politie kan de stijging verder niet verklaren. Daarvoor moet de politie meer inbrekers ’spreken’. ,,We moeten ze op heterdaad betrappen’’, legt De Veen uit.