Wethouder Zaanstad 'heeft rapport achtergehouden'

Dick Emmer.

ZAANSTAD - Drie oppositiepartijen willen wethouder Dick Emmer van gemeente Zaanstad aanpakken omdat hij essentiële informatie over de exploitatie van het cultuurcluster zou hebben achtergehouden.

Door Rob Swartr.swart@hollandmediacombinatie.nl - 1-3-2017, 16:37 (Update 1-3-2017, 17:17)

Naar eigen zeggen beschikt Emmer pas sinds dinsdag over de meest recente versie van een rapport dat al maanden geleden is gemaakt. Het rapport laat zien wat er aan inkomsten te verwachten is van de horeca in het cultuurcluster. De cijfers zouden tegenvallen.

Raadslid Jos Kerkhoven (DZ) vraagt al weken om het rapport waarvan hij wist dat het er moest zijn. Kerkhoven denkt dat Emmer het rapport niet heeft willen zien totdat er over het budget voor het realiseren van het cultuurcluster was besloten. Samen met POV en SP is hij van plan de wethouder het vuur aan de schenen te leggen.

Het onderzoek van adviesbureau Moerkerk toont volgens de drie partijen namelijk aan dat de exploitatie van het cultuurgebouw er niet rooskleurig voor staat. Volgens Kerkhoven is het beeld opgeroepen dat de horeca een financiële pijler was. De vermelde 103.000 euro aan te verwachten pacht helpt niet echt. De drie partijen vinden dat de gemeenteraad essentiële informatie is onthouden.

Emmer is zich van geen kwaad bewust. Hij heeft navraag gedaan toen Kerkhoven naar het rapport vroeg en pas toen bleek hem dat er twee versies zijn. Emmer heeft alleen de eerste van mei vorig jaar gezien, niet de tweede die in juli is verstuurd. Emmer heeft dat niet opgemerkt omdat beide versies hetzelfde zijn gedateerd. ,,Daarvoor heeft Moerkerk excuses gemaakt.’’

Kerkhoven gelooft er geen woord van. Het eerste rapport is 46 bladzijden, het tweede 86. Ook Harrie van der Laan (POV) gelooft de uitleg van Emmer niet. Patrick Zoomermeijer (SP) zegt niet dat Emmer liegt. Wel vindt hij dat de raad belangrijke informatie is onthouden. ,,Daar is de wethouder verantwoordelijk voor.’’