Burgerwacht in onrustig Saendelft

foto dnp.nu Twee auto’s op de Witte Ring in Saendelft brandden een paar weken geleden in dezelfde nacht af.

ASSENDELFT - Ongeruste bewoners van Saendelft lopen ’s nachts burgerwachten om de buurt in de gaten te houden. Ze zijn geschrokken van de incidenten die sinds het nieuwe jaar de nieuwbouwwijk teisteren.

Door Dorien Knijnenberg - 1-3-2017, 15:48 (Update 1-3-2017, 15:57)

Een steekpartij, vier autobranden, negen woninginbraken en diverse autoinbraken hebben de afgelopen maanden plaatsgehad. Wijkagent Marco Kroon vertelt dat van de negen inbraken het vier keer bij pogingen bleef. Bij een van de autobranden betwijfelt de politie of er opzet in het spel was. Vermoedelijk was er sprake van kortsluiting. Aan de andere twee branden ligt waarschijnlijk een ruzie ten grondslag. De politie onderzoekt wat er zich precies heeft afgespeeld. Over de vierde brand vertelde de politie woensdag niets.

Ondanks de lichte relativering van Kroon is het gevoel van onveiligheid in de buurt er niet minder op. De wijkagent juicht toe dat wijkbewoners, die elkaar via whatsappgroepen benaderen, burgerwachten houden. Afgelopen vrijdag had de eerste plaats. Vijf man trok er toen om kwart over drie ’s nachts op uit. Anderhalf uur lang surveilleerden ze. Daarbij liepen ze onder andere door de J. M. van der Meystraat in Saendelft, de straat waar drie inbraken hebben plaatsgehad.

Enthousiast

,,De groep vrijwilligers was heel enthousiast over hun actie, ook al hebben ze geen verdachte situaties kunnen melden’’, zegt Kroon. Naar zijn zeggen is het belangrijk dat mensen het idee hebben dat ze iets aan de situatie kunnen doen. Het gevoel van onveiligheid neemt daarmee af. ,,Wellicht kan de burgerwacht nog eens worden gehouden’’, zegt Kroon. Hij voegt daaraan toe dat mensen niet het heft in eigen hand moeten nemen als ze iets verdachts zien, maar de politie moeten waarschuwen. Daarnaast geeft hij mee dat inbraken op vrijdag tot en met maandag relatief vaker voorkomen dan in de rest van de week. Verder zegt de agent dat inbrekers niet altijd ’s nachts maar ook in de middag actief kunnen zijn.

Waarschuwing

Kroons collega Ron Bergman, wijkagent van Krommenie en bewoner van Saendelft, kondigde op Twitter aan dat de burgerwacht plaats zou hebben. Hij waarschuwde inbrekers om niet in actie te komen. Of alles met elkaar heeft geholpen? ,,Afgelopen weekend hebben in ieder geval geen incidenten plaatsgehad’’, zegt Kroon. Hij houdt een slag om de arm. Hij weet dat er weer iets kan gebeuren, maar is blij met de hulp van de oplettende buurt.