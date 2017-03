Hembrugterrein Zaandam in de verkoop gegaan

Foto Hans van Weel Hembrugterrein

ZAANSTAD - Het Rijk heeft het Hembrugterrein in Zaandam woensdag te koop gezet. Het voormalige militaire fabrieksterrein meet 42 hectare.

Door ANP - 1-3-2017, 12:41 (Update 1-3-2017, 12:51)

De koper kan het terrein ontwikkelen met woningbouw in bestaande panden en nieuwbouw. Ook is er ruimte voor bedrijven en horeca.

Het Hembrugterrein werd vanaf 1897 tot na de Tweede Wereldoorlog gebruikt voor het fabriceren van wapens en munitie. Er zijn nog een ondergrondse schietbaan, een voormalige commandobunker en een 'plofbos' waar vroeger proeven werden gedaan met explosieven. Vanaf 2011 zijn verschillende monumentale panden op het terrein opgeknapt, waarin ruimtes worden verhuurd als atelier, designstudio of restaurant. Ook is het terrein in gebruik als evenementen- en festivallocatie. De bedoeling is dat het bos blijft bestaan als 'groen hart' van de nieuwe wijk.

De verkoop van het Hembrugterrein past in de strategie van het Rijk om allerlei overtollige bezittingen af te stoten, waaronder bouwgronden, kazernes, gevangenissen en kantoren. In de metropoolregio Amsterdam gingen eerder de Bijlmerbajes en het bouwterrein Oostenbrug in de verkoop.