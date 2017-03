Drietal in bezit van wapens en kilo’s drugs opgepakt in Zaandam

ZAANDAM - Bij een onderzoek naar een vermeende drugsdeal trof de politie dinsdagochtend in Zaandam tien kilo hennep, een kilo hasj, een ploertendoder en een vlindermes aan. Drie mensen zijn opgepakt.

Door Internetredactie - 1-3-2017, 10:56 (Update 1-3-2017, 10:56)

Het gaat om een 49-jarige Zaandammer en mannen van 32 en 50 jaar met een onbekend adres.

De politie zag rond 09.30 uur dat er een personenauto werd ingeparkeerd op de Wibautstraat. Een bestelbus ging er vlak voor staan. Uit de auto’s stapten drie mannen. Omdat de politie een drugsdeal vermoedde, stelden agenten een onderzoek in.

Het drietal is opgepakt wegens het voorhanden hebben en/of handelen in drugs. De politie nam de drugs en wapens in beslag.