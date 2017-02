Bluskar in Jisp en Oostknollendam

WORMER -

Door Koos Reitsma - 28-2-2017, 23:39 (Update 28-2-2017, 23:39)

In 2015 besloot de Veiligheidsregio de brandweerposten in Jisp en Oostknollendam te sluiten. Wormerland opent in beide dorpen nu twee burgerhulpposten. Dat heeft de gemeenteraad gisteravond unaniem besloten.

De burgerhulpposten zijn bedoeld zijn voor eerste hulp bij brand en andere calamiteiten. ,,Dat er draagvlak voor is moge blijken uit het grote aantal aanmeldingen voor de nodige cursussen’’, aldus burgemeester Tange. ,,Want dat zijn er al 27.’’ De brandweervrijwilligers van Jisp en Oostknollendam hebben ook al aangeven dat ze positief staan tegenover...