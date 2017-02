Geen taalles, minder geld

ZAANSTAD - Het was voor een aantal partijen een bittere pil om een straf te zetten op onwil om de Nederlandse taal te leren. Maar de meerderheid van de gemeenteraad slikte die pil dinsdagavond wel.

Door Rob Swartr.swart@hollandmediacombinatie.nl - 28-2-2017, 23:28 (Update 28-2-2017, 23:28)

De plicht om je best te doen om Nederlands te spreken is een onderdeel van Actieplan Poelenburg. Samen met het actief veranderen van de samenstelling van de wijk, is het een maatregel die zwaar valt bij de partijen die toch voor stemden.

Het niet spreken van de taal...