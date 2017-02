Politie zoekt daders van inbraak aan Conradwerf in Zaandam

ZAANDAM - De politie heeft beelden vrijgegeven van de inbrekers die op zondag 4 september een woning zijn binnengetreden aan de Conradwerf in Zaandam.

Op bewakingsbeelden is te zien hoe tussen 13.10 en 14.00 uur twee mannen de flat in lopen en even later met tassen vol spullen de flat weer verlaten.

Eén van hen is aangehouden. De politie is nog op zoek naar de andere man.