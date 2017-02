Watertoren opent 1 april voor evenementen

Foto Veronica Ayal Winnende foto van de bekende watertoren van Assendelft, genomen langs de Nauernaschevaart.

ASSENDELFT -

Door Ronald Massaut - 28-2-2017, 19:58 (Update 28-2-2017, 19:58)

Het is geen 1 aprilgrap, verzekert Jeroen Gruijs, een van de initiatiefnemers van de evenementruimte en het pop-up restaurant op de bovenste verdieping van de watertoren van Assendelft. „Er is een boeking met honderd gasten op die datum en daar moet alles voor wijken.”

De verbouwing van de Watertoren als kantoor en evenementlocatie is in volle gang. Van onder de koepel hebben bezoekers straks een adembenemend uitzicht over de velden tot aan de zee. Honderd geïnteresseerde particuliere beleggers konden vorige maand...