’Verschrikkelijke’ verkiezingsborden in de Zaan

Holland Media Combinatie De 26 geprefabriceerde borden kosten Zaanstad ruim 22.000 euro, twee keer zoveel als de houten verkiezingsborden van weleer.

ZAANSTAD - ’Een aanfluiting’ en ’verschrikkelijk’. De verkiezingsborden nieuwe stijl van Zaanstad en Oostzaan oogsten nogal wat kritiek. Maar met de traditionele houten borden van Wormerland is ook lang niet iedereen blij.

Door Willemien Schenkeveld - 28-2-2017, 16:49 (Update 28-2-2017, 16:51)

Posters plakken is er niet meer bij. In plaats daarvan staan in Zaanstad en Oostzaan voorgefabriceerde borden met afbeeldingen van de partijen die meedoen aan de Tweede-Kamerverkiezingen. Alle 24 hebben een plaatje, allemaal even groot en keurig gerangschikt op basis van de kieslijst.

Reuze netjes dus, maar wie wil kijken wíe er eigenlijk meedoen aan de verkiezingen, moet de borden wel aandachtig bestuderen.

,,Een aanfluiting’’, vindt VVD-fractievoorzitter Rosemarijn Dral uit Oostzaan, die zelf een gooi doet naar een parlementszetel, als 56e op de liberale lijst. ,,Het is niet leesbaar, want het is allemaal zó klein. Deze kritiek hoor ik van heel veel mensen: het is wel netjes maar niet leesbaar. Alle partijen staan erop. Maar sommige partijen leven helemaal niet bij ons in het dorp.’’

Ook de SP Zaanstad is heel ongelukkig met de verandering. ,,Verschrikkelijk’’, vindt fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer. ,,Geen enkele partij valt op.’’ Bovendien missen hij en zijn makkers het plakken. ,,Ik denk dat de meeste partijen het stiekem wel handig vinden dat ze niet meer hoeven te plakken, maar wij hielden er wel van. Leden van ons adopteerden bepaalde borden en zorgden ervoor dat we altijd goed zichtbaar waren. Het plakken hoorde erbij, die charme is verdwenen.’’

D66 daarentegen is ’best wel content’ met de nieuwe borden. ,,De meesten van ons vinden het mooi strak. En het scheelt een hoop rommel’’, zegt bestuurslid Carline de Boer, die in Zaanstad en Wormerland de campagne helpt organiseren.

Alleen in Wormerland wordt nog ouderwets geplakt. Probleem hier is dat de houten borden maar plek bieden aan een stuk of acht posters. ’Niet meer van deze tijd’, vindt lezer Marcel Peereboom uit Wormer.

Onder meer D66 ontbreekt hier. ,,Die borden zijn echt véél te klein’’, zegt Carline de Boer. ,,Er woedt een echte plakoorlog. We hingen er wel, maar iemand heeft onze posters weggehaald. Maar we zeuren niet, we gaan gewoon weer aan de slag. Hoort erbij!’’