Filosoferen over schuldgevoel in Zaantheater

Foto Dim Balsem V.l.n.r. Stan Vreeken, Rebekka de Wit, Carole van Ditzhuyzen en Michiel Bakker. Bekijk Fotoserie

ZAANDAM - Een theaterstuk over schuldgevoel. Filosofisch, diep, maar aan de andere kant ook toegankelijk voor iedereen. Aldus oud-Zaandammers Stan Vreeken en Rebekka de Wit. Beide spelen in het stuk ’We take it from here’ dat donderdagavond te zien is in het Zaantheater in Zaandam.

Door Joëlla Angenentj.angenent@hollandmediacombinatie.nl - 28-2-2017, 15:44 (Update 28-2-2017, 15:44)

„Iedereen voelt zich wel eens schuldig. Daarom denk ik dat dit stuk veel herkenning oproept. En het zet je aan het denken”, legt Vreeken uit, die de muziek voor de voorstelling componeerde en live speelt op het...