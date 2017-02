’Wilhelminasluis in Zaandam gaat 10 mln meer kosten’

ZAANDAM/ROSMALEN - De nieuwe Wilhelminasluis in Zaandam gaat in het ergste geval zo’n tien miljoen euro meer kosten. Dat is op te maken uit het jaarverslag van bouwbedrijf Heijmans.

Door Ivo Laan - 27-2-2017, 20:51 (Update 27-2-2017, 20:51)

Het bouwbedrijf meldt in een toelichting op het jaarverslag dat als ze volledig in het ongelijk wordt gesteld over het ontwerp van de nieuwe sluiskolk ze een extra verlies van tien miljoen euro lijdt. Maar het bedrijf denkt zelf dat het niet zo’n vaart zal lopen. Een woordvoerder van de provincie wil het...