Zilverreigers met soep

Foto Larry Kef Zilverreigers.

WORMER - Tientallen grote zilverreigers komen elke avond in de winter uit de wijde omgeving naar de gemeenschappelijke slaapplaats in het Wormer- en Jisperveld.

Het is een fantastisch schouwspel, wanneer in de avondschemering van verschillende kanten grote witte vogels komen aanvliegen en plaatsnemen in de bomen.

Zaterdag 4 maart is dit vanaf een boot te zien. Deze vertrekt om 17.45 uur vanaf De Poelboerderij. De kosten bedragen 14 euro, inclusief soep. Reserveren: 075-6219100.