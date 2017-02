Fietsen langs vogels van Het Twiske

Foto hmc ,,Hier gaat mijn vogelhart sneller van kloppen, van dit geluid’’, zegt Jan Emaus, als hij de wintertaling hoort.

LANDSMEER - Hij doet het ieder jaar een keer, namens IVN Twiske. Bij voorkeur in november, maar ditmaal eind februari.

Door Koos Reitsma - 27-2-2017, 16:46 (Update 27-2-2017, 17:02)

,,De fietsexcursie in november kon niet doorgaan’’, zegt vogelgids Jan Emaus (60) uit Landsmeer. ,,Er stond die dag windkracht negen.’’

Vandaag is een herkansing. We gaan tijdens een rondje om de Stootersplas op zoek naar wintergasten: riet- en watervogels. ,,Zangvogels is niet mijn ding’’, aldus Emaus. ,,Daarvoor is mijn gehoor te slecht.’’ Hij hoopt op een nonnetje. ,,Ik kan geen garanties afgeven, maar...