Vaagheid over bouw nieuwe Crommenije

KROMMENIE - Het gesprek tussen wethouder Jeroen Olthof en het bedrijf Lokhorst bv over de bouw van de nieuwe Crommenije heeft ’in dezer dagen’ plaats. Meer wil het gemeentebestuur niet kwijt over het overleg.

Eerst wil ze de raad op de hoogte brengen als er iets over is te melden. Olthof maakte onlangs bekend dat het buitenzwembad mogelijk niet in de zomer opengaat, zoals hij heeft beloofd. Het bouwproces zou langer kunnen duren dan gedacht. Olthof sluit niet uit dat het tot extra spoed manen van de bouwers extra kosten met zich meebrengt.